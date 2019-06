Kühlschränke im Visier der Sicherheitsbehörden, schwere Zeiten für Italien, Sorgen um Wirtschaft Innenminister wollen an Daten internetfähiger Geräte +++ Italien drohen harte EU-Maßnahmen +++ Weltbank sorgt sich um Weltwirtschaft +++ Massendemonstration gegen Regierungschef Babis in Prag +++ Zwei schwere Reisbusunfälle in Deutschland