Fünfjähriges Mädchen reist aus Langeweile allein nach Nürnberg

Der Lokführer soll gesehen haben, wie das Mädchen am Vorabend in Postbauer-Heng in den Zug einstieg, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Polizei. Er habe zwei Polizisten informiert, die mit demselben Zug zur Nachtschicht nach Nürnberg gefahren seien.

Die Beamten begleiteten das gutgelaunte Mädchen auf der knapp halbstündigen Fahrt. Die Fünfjährige soll ihnen erzählt haben, ihr sei langweilig gewesen. Deshalb habe sie mit der S-Bahn nach Neumarkt in den Kindergarten fahren wollen. Die Eltern holten ihre Tochter schließlich in der Nürnberger Dienststelle der Polizisten ab.

