Syrien-Veteran und GRU-Reservist bei Moskau erstochen: „Sonderfall“ mit ethnischem Hintergrund?

Am späten Samstagabend, den 1. Juni, ging der 24-jährige GRU-Reservist und Syrien-Kombattant Nikita Beljankin mit seiner Freundin an einer Kneipe im Dorf Putilkowo bei Moskau vorbei und sah wie zehn Männer zwei Männer zusammengeschlagen. Laut einem der Opfer waren unter den Angreifern Menschen aus dem Kaukasus. Die Mitarbeiter der Kneipe sollen die Angreifer gekannt haben. Der zweite Betroffene erzählte, dass die Anstifter der Schlägerei sie aus der Kneipe herausgeschleppt und begonnen hätten, sie zu schlagen.

Beljankin habe das gesehen. Mit einer traumatischen Streamer-Pistole soll er viermal in die Luft geschossen haben. Darauf habe die aggressive Menge auch ihn angegriffen. „Sie warfen ihn auf den Boden und stachen ihm ein Messer ins Herz, wonach er in den Armen des Mädchens starb“, berichtete ein Freund von Beljankin gegenüber Medien. Auf dem Amateurvideo ist zu sehen, wie Beljankin auf den Asphalt fiel und lange da lag. Augenzeugen zufolge kam die Polizei erst eine halbe Stunde später zum Tatort, als die Angreifer bereits verschwunden waren. Sie seien nicht einmal weggelaufen, sondern „sind langsam zu Fuß gegangen, weil niemand da gewesen war, der sie aufgehalten hat“.

Die Angriffsopfer könnten den Konflikt provoziert haben

Dem russischen Ermittlungskomitee zufolge sind bereits vier Täter einschließlich des Mörders festgenommen worden, darunter drei Einwanderer aus Armenien. Mindestens einer der weiteren Verdächtigen soll Medienberichten zufolge nach Armenien geflohen sein. Die russischen Strafverfolgungsbehörden bemühen sich nun um die Auslieferung des Mittäters. Augenzeugen des Vorfalls berichten weiter, dass auch einige Tschetschenen an dem Angriff beteiligt gewesen seien.

Die Festgenommenen sprachen im Verhör auch über die Ursache des Vorfalls in der Kneipe, die ein angeblich interethnischer Konflikt gewesen sein soll. Er brach ihnen zufolge aus, nachdem zwei Einwohner von Putilkowo in die dortige Kneipe gekommen waren. In diesem Moment haben sich mehrere Stammgäste in der Kneipe befunden, die zusammen mit deren Barkellner versucht hätten, die Besucher zu vertreiben. Aber diese hätten nicht gehen wollen. Wie einige Medien berichten, dürfte einer der Männer den Konflikt provoziert haben, indem er sich bei seinem Gefährten angeblich über zu viele „Nicht-Russen“ im Lokal beschwert habe.

Am 6. Juni werden sich mehrere Menschen zur Beerdigung Nikitas in Moskau versammeln, schon jetzt zeigen sich viele Menschen von seinem Schicksal tief betroffen. Laut seinem Vater träumte Nikita von Kindheit an vom Militärdienst, von Spezialeinheiten. Er studierte im Kadettenkorps an der Fakultät für militärische Geheimdienste. Darauf folgten der Dienst in der Armee, bei den strategischen Raketentruppen. Er soll immer als Kämpfer für Gerechtigkeit gegolten haben. „Wenn er sah, wie Menschen beleidigt wurden, setzte er sich immer für sie ein und nahm sie in Schutz“, so sein Vater.

Kriminelle Gruppierungen mit ethnischen Elementen?

Laut Igor Burmistrow, taktischer Ausbildungsberater für Spezialeinheiten, wurde Beljankin jedoch nicht ausreichend gut als Spetsnaz-Mann ausgebildet, ein Jahr reicht da ja nicht aus. Er sei als Zivilist zum Militärdienst einberufen worden und habe danach Vertragsdienst bei den GRU-Spezialeinheiten geleistet. Der Verstorbene hätte es auch anders machen können: bei der Polizei anrufen, andere Menschen herbeirufen. Am Ende hätten seine unüberlegten Handlungen zu seinem Tod geführt, meint Burmistrow.

Der Vorsitzende des Expertenrates für Sicherheit und Bürgerbeziehungen zu den Strafverfolgungsbehörden, Andrei Zwetkow, meinte gegenüber russischen Medien mit Blick auf die tschetschenischen Täter, der Massenangriff in Putilkovo gehe auf die kriminellen Gruppierungen mit ethnischen Elementen zurück. Laut Zwetkow ist es viel schwieriger, ethnische Kriminalität zu bekämpfen, als die gewöhnliche.

Zwetkow merkte an, dass „örtliche Banden, die sich aggressiv verhalten“, in der Regel Verkaufsstellen, Cafés oder Restaurants betreiben würden. Über diese würden deren Besitzer Kontakte zur Polizei aufnehmen. „Einige der Polizisten essen umsonst zu Mittag, jemand bekommt Essen oder kleine Bestechungsgelder. Oft haben diese Leute gute Beziehungen zum örtlichen Revier, zum Patrouillendienst und fühlen sich ungestraft. Außerdem sehen sie die fehlende Reaktion der Polizei auf Aggressionen und das macht sie frech“, sagt der Experte abschließend. Auch die Einwohner von Putilkowo geben zu, ein weiteres Unglück sei in diesem „Getto“ unvermeidlich gewesen. Mehr als drei Jahre lang hätten sie vor der einer bevorstehenden sozialen Katastrophe gewarnt und versucht, die Behörden zu erreichen, aber die Beamten hätten sie bis jetzt ignoriert.