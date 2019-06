NRW: Falsche Polizisten ergaunern 23 Millionen Euro in nur zwei Jahren

In Nordrhein-Westfalen haben Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, seit 2017 fast 23 Millionen Euro erbeutet. Die Opfer sind in den meisten Fällen Senioren. Das schreibt am Mittwoch die „Rheinische Post“ unter Berufung auf eine Vorlage von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) für den Düsseldorfer Landtag.