EU braucht Zeit für Zeitumstellung, Rot-Grün-Rot im Bund möglich, deutsche Banken Schlusslicht

Damit Sie wissen, was in der Nacht auf der Welt passiert ist, haben wir das Wichtigste für Sie zusammengestellt.

Bartsch: Bremer Rot-Grün-Rot-Tendenz Signal für Bund

Der Linken-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Dietmar Bartsch, sieht in der Entscheidung der Grünen in Bremen für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken ein bundespolitisches Signal. „Das erste Mal Regierungsverantwortung im Westen rückt nahe“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn „die Linke in einem Viertel der Bundesländer in Regierungsverantwortung“ sei, dann sei das „ein Auftrag, bundespolitisch Weichen für Mitte-Links zu stellen“. Die Linke regiert Berlin, Brandenburg und Thüringen mit. In Bremen hatte am Mittwochabend der Parteivorstand der Grünen vorgeschlagen, mit SPD und Linken Koalitionsverhandlungen aufzunehmen.

Trump bei D-Day-Gedenken in Frankreich

Nach dem gestrigen Start in England gehen die Feierlichkeiten der westlichen Verbündeten zum D-Day in Nordfrankreich weiter. Genau 75 Jahre nach der Landung der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg wird US-Präsident Donald Trump erwartet. Er will auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer, wo 9380 amerikanische Soldaten beerdigt liegen, gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron an einer Gedenkfeier teilnehmen. Vor einem Dreiviertel-Jahrhundert waren Zehntausende Soldaten von der britischen Küste aus in Richtung Frankreich aufgebrochen, um das besetzte Land von der Nazi-Dikatur zu befreien.

Deutsche Banken hinken international hinterher

Deutsche Banken gehören bei der Profitabilität im Privatkundengeschäft international zu den Schlusslichtern. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens PwC Strategy hervor. Gut 50 europäische Geldhäuser wurden untersucht. Demnach erwirtschafteten deutsche Banken mit 159 Euro pro Kunde pro Jahr vergleichsweise niedrige Betriebsgewinne. Schweizer Banken erzielen dagegen 451 Euro pro Kunde. Italienische Banken liegen auf Platz fünf und sind mit 290 Euro Betriebsgewinn pro Privatkunden vergleichsweise profitabel. Deutsche Banken haben laut Studie mit hohen Kosten und niedrigen Einnahmen zu kämpfen.

Ende der Zeitumstellung: EU-Minister suchen Lösung

Nach Monaten ohne großen Fortschritt beim geplanten Ende der Zeitumstellung beraten die zuständigen EU-Minister an diesem Donnerstag erneut. Eine Entscheidung werde es voraussichtlich nicht geben. Rumänien, das derzeit den Vorsitz der EU-Länder innehat, hatte betont, dass die EU-Staaten noch mehr Zeit bräuchten. Trotz Aufforderung hätten bislang nur wenige Länder ihre nationale Position dargelegt. Ziel der Gleichschaltung sei, das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarktes zu gewährleisten. Die EU-Kommission hatte vergangenen Sommer vorgeschlagen, die Zeitumstellung 2019 abzuschaffen.

Deko-Fund entpuppt sich als Panzerfaustgranate

In der Oberpfalz hat eine Joggerin eine Panzerfaustgranate gefunden und mitgenommen - ohne zu wissen, was sie da entdeckt hatte. Die 32-jährige Frau habe die Granate mit nach Hause genommen und sie zunächst schwarz umlackiert, um sie als Deko zu benutzen, teilte die Polizei mit. Im Laufe des Tages recherchierte die Frau dann aber und fand heraus, was sie da tatsächlich gefunden hatte. Sie rief die Polizei und übergab die Granate. Gefahr bestand allerdings nicht: Die Polizei konnte die Granate als Übungsgranate ohne Zünder und ohne Sprengstoff identifizieren, die wahrscheinlich von einem nahe gelegenen Truppenübungsplatz stamme.

(mw/dpa)