Der ehemalige Präsident Frankreichs ging am Morgen in eine Parkanlage in St. Petersburg joggen. Er wurde von Augenzeugen gesichtet, die auch dort spazieren gingen. Der Autor des Videos versuchte, den Ex-Staatschef in der französischen Sprache zu begrüßen. Sarkozy winkte nur mit der Hand.

„Nichts Außergewöhnliches. Der Ex-Präsident Nicolas Sarkozy joggt durch Petersburg am Abend. Aber er ist nicht Dsjuba (Artjom Dsjuba ist der populäre russische Fußballspieler von Zenit St. Petersburg - Anm. d. Red.), als dass man ihn gleich erkennt“, hieß es zum Video, das am Mittwoch aufgenommen worden sein soll.

In St. Petersburg findet im Zeitraum vom 6. bis zum 8. Juni das Internationale Wirtschaftsforum (St. Petersburg International Economic Forum, SPIEF) statt.

ak