Großbrand bei Jüterbog: Katastrophenfall ausgerufen

Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg hat sich als schwerer zu löschen erwiesen als zunächst angenommen. Der Landkreis Teltow-Fläming stufte das Feuer am Donnerstag als Katastrophenlage ein und übernahm die vollständige Einsatzleitung.

Kreisbrandmeister Tino Gausche sprach von einer „einmaligen Dimension” des Brandes.

„Das hatten wir so noch nie”, sagte er am Donnerstag.

Jüterbog hatte seit Anfang der Woche die Einsatzleitung bei dem Großbrand in seinem Verwaltungsgebiet. Das Ausmaß sei aber inzwischen so groß, dass die Stadt das nicht mehr leisten könne, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Brandgebiet breitete sich auf rund 800 Hektar aus. Es war der größte Waldbrand in der Mark seit Jahrzehnten. Mittlerweile regnete es - ob das half, den Band einzudämmen, konnte die Stadtsprecherin aber zunächst nicht einschätzen.

