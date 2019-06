Um „Dämonen zu bändigen”: Deshalb musste „GoT”-Star in Psychiatrie

Der „Game of Thrones”-Darsteller Kit Harington hat nach dem Ende der Kultserie „Game of Thrones“ unerwartet eine Auszeit genommen, um sich in einer psychiatrischen Klinik behandeln zu lassen. Den Grund dafür hat eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Schauspielers gegenüber dem US-Magazin „People” verraten.