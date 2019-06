Ermittlungen zu Flugzeugbrand in Moskau: SSJ-100 musste massiven Belastungen standhalten

Der Anfang Mai in Moskau verunglückte Sukhoi Superjet 100 der russischen Fluggesellschaft Aeroflot musste gewaltigen Belastungen standhalten, ohne dafür vorgesehen zu sein. Das gab der russische Vizeregierungschef Juri Borissow beim internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg (SPIEF) vor Journalisten bekannt.

„Er (Sukhoi Superjet 100 – Anm. d. Red.) hat einen sehr beachtlichen Kraft- und Überlastungsspielraum. Es war ein außerordentlicher Vorfall. Seine technische Spezifikation ist so, dass er 3,8 g Überlastung standhalten kann und da gab es fast 6 g. Das ist kein Notfall, sondern schon eine katastrophale Situation, keine Konstruktion kann so etwas bestehen”, sagte Borissow und erinnerte daran, dass der SSJ-100 die Zertifizierung in Russland und in der EU sowie eine Reihe von Bodentests bestanden hätte.

Die Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 der Fluggesellschaft Aeroflot war am 5. Mai 28 Minuten nach dem Start in Richtung Murmansk umgekehrt und auf dem im Norden der russischen Hauptstadt gelegenen Flughafen Scheremetjewo notgelandet.

Das Flugzeug soll Medienberichten zufolge bei der Notlandung dreimal hart auf der Landebahn aufgeschlagen sein. Dabei hätten die Triebwerke Feuer gefangen. 41 Menschen starben bei dem Flugzeugunglück. 33 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder überlebten.

