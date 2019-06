Bomben-Alarm im Lenin-Mausoleum

Die Moskauer Polizei hat am Sonntag das Lenin-Mausoleum vor der Kreml-Mauer auf dem Roten Platz und 15 weitere Orte in der Hauptstadt wegen anonymer Bombendrohungen überprüfen müssen. Der Verdacht hat sich nicht bestätigt.

Wie die Polizei mitteilte, waren am Sonntagvormittag Drohbriefe gegen 16 stark besuchte Orte in Moskau eingegangen, darunter Metro-Stationen, das Lenin-Mausoleum, die Christ-Erlöser-Kathedrale und der Ostankino-Fernsehturm.

„Alle 16 Adressen wurden überprüft“, teilte ein Vertreter aus Sicherheitskreisen Sputnik mit. Gefährliche Gegenstände seien keine gefunden worden.

Erst am Dienstag hatten Unbekannte Dutzende Einrichtungen in der russischen Hauptstadt mit Bomben bedroht. Auch die Sputnik-Redaktion musste wegen einer ähnlichen Warnung vorübergehend evakuiert werden. Sprengsätze wurden nicht gefunden.

Anfang des Jahres waren Zehntausende Menschen in Moskau und Sankt Petersburg nach zahlreichen Bombendrohungen in Sicherheit gebracht worden, ohne dass Sprengsätze entdeckt wurden. Eineinhalb Jahre davor hatten Bombendroher wochenlang verschiedene russische Städte terrorisiert. Damals mussten nach Behördenangaben Tausende Gebäude geräumt und mehr als zwei Millionen Menschen in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB steckten hinter den Drohungen im Ausland lebende Russen, die möglicherweise Komplizen im Inland hatten.

sp