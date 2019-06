Heftiger Lkw-Auffahrunfall auf Autobahn in Polen: Sechs Tote bei Massenkarambolage

Nahe der polnischen Stadt Stettin hat es am Sonntag einen schweren Auffahrunfall gegeben. Im Moment werden mindestens sechs Todesopfer und 16 Verletzte gemeldet.

Bei der Massenkarambolage auf einer Autobahn in Polen war nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am Sonntagnachmittag ein Lastwagen auf im Stau stehende Autos aufgefahren. Mehrere von ihnen gerieten daraufhin in Brand.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Vorsicht, Pferde auf deutscher Autobahn: gleich mehrere Vorfälle am Wochenende<<<

Erst nach dem Löschen konnten die Rettungskräfte die Leichen von sechs Menschen bergen. Ein Feuerwehrsprecher sagte dem Fernsehsender TVN24, er habe vorerst keine Informationen darüber, ob auch Kinder unter den Toten sind.

Insgesamt sollen neben dem Lastwagen sechs Autos in die Karambolage verwickelt gewesen sein.

Kurz nach dem Unglück stießen zudem auf der Gegenfahrbahn zwei Fahrzeuge zusammen, Todesopfer gab es dabei nicht. Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, ob Schaulust die Ursache dieses Unfalls war.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Millionenschaden bei Unfall auf Autobahn A1: Tabak-Lkw brennt lichterloh<<<

SB/ng