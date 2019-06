Das Netz zeigt sich amüsiert über ein Video mit drei Stubentigern in der Hauptrolle. Denn die ganze Szene mutet nach einer richtigen Katzen-Tragödie an

Auf dem Video, das die „South China Morning Post“ veröffentlicht hat, sieht man, wie sich eine Katze liebevoll mit einem Kater umarmt, irgendwo an einem Randstreifen in China. Das Ganze beobachtet zunächst unbemerkt ein zweiter Kater. Das zärtliche Tete-a-tete wird blitzschnell unterbrochen, als das Pärchen den lauernden Hahnrei sieht. Wie so oft bleibt die Katzen-Dame im Endeffekt ganz allein.