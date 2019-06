Keanu Reeves spielt im lang ersehnten „Cyberpunk 2077“ – Video

Das Spiel soll am 16. April 2020 erscheinen. Während der Präsentation wurde der Spiel-Trailer gezeigt, in dem es unter anderem eine Person gibt, die Reeves spielt. Der Schauspieler gab keine weiteren Details zu seiner Rolle in dem Spiel bekannt. Geplant ist eine Veröffentlichung des Spiels für PC, PS4 und Xbox One.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Sex mit Stalin“: Russischer Programmierer annonciert freches PC-Spiel – FOTOs<<<

Cyberpunk 2077 ist ein Action-Rollenspiel des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt RED. Angelehnt an das Pen-&-Paper-Rollenspiel „Cyberpunk 2020“ spielt man in der ausgedachten Night City in Kalifornien.