„Gefährlichster Wetter-Tag im Jahr“: Meteorologen warnen vor schweren Gewittern in Deutschland

Laut dem Deutschen Wetterdienst drohen vor allem in weiten Teilen Bayerns, insbesondere im Norden, Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen.

So könne es zwischen Pfingstmontagnachmittag und den frühen Morgenstunden des Dienstags vor allem in Ober- und Mittelfranken, in Nieder- und Oberbayern sowie in Schwaben und der Oberpfalz zu Starkregen von zwischen 25 und 40, lokal auch 50 Litern pro Quadratmeter geben

+++ Unwetterwarnung +++

Achtung: Besonders von Stuttgart bis Berlin drohen heute schwere Unwetter mit #Sturm, #Hagel und #Starkregen! Aber auch in fast allen anderen Landesteilen gibt es regional kräftige #Gewitter. Mehr www.wetteronline/wetterticker #Wetter pic.twitter.com/NU8rE7E4sJ — wetteronline.de (@WetterOnline) 10. Juni 2019

Nicht nur Gewitter sind ein Thema in der #UWZ. Im Bereich von Schwarzwald und Schwäbischer Alb können die Schauer und Gewitter in kräftigen #Dauerregen übergehen. Somit laufen auch hierfür Warnungen auf https://t.co/UgzBMANODR. pic.twitter.com/FlUner2zvz — Unwetterzentrale (@uwz_de) 10. Juni 2019

Zudem sei örtlich Hagel mit Korngrößen zwischen drei und fünf Zentimetern möglich.

Sturmböen können dabei eine Stärke von bis zu 100 km/h erreichen. Auch einzelne Orkanböen um 120 km/h könne es geben.

Auch das Portal „Unwetteralarm“ rät zur Vorsicht: „Heute potentielle Schwergewitterlage mit hohem Unwetterpotential über der Osthälfte“, heißt es auf Twitter.

Heute potentielle Schwergewitterlage mit hohem Unwetterpotential über der Osthälfte https://t.co/WTDXY6Ekab via @@unwetteralarm — Unwetteralarm 🌩️ (@unwetteralarm) 10. Juni 2019

​Meteorologe Jörg Kachelmann bezeichnet in diesem Zusammenhang den 10. Juni als den „bisher gefährlichsten Wetter-Tag in diesem Jahr“. Auf Twitter zeigte er sich besorgt über die bevorstehenden Unwetter.

Ich bin weiterhin sehr besorgt, was die #Gewitter #Unwetter morgen betrifft (Osthälfte Deutschland). Der bisher gefährlichste Wetter-Tag in diesem Jahr. Sehr warm, viele Leute unterwegs, wenig Medienecho vorher (Feiertags-Notdienste und man muss die Dienstags-Print vollbekommen). — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) 9. Juni 2019

​Sogar Tornados sind laut Kachelmann nicht ausgeschlossen.

SB/ng