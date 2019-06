116 geschützte Wildvögel bei Fahrzeugkontrolle auf A4 entdeckt – über 13.000 Euro Schwarzmarktwert

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 4 haben Polizeibeamte am Sonntag 116 unter Naturschutz stehende Vögel in unbelüfteten Umzugskisten entdeckt. Fahrer und Beifahrerin hofften offensichtlich auf Tausende Euro durch Verkauf auf dem Schwarzmarkt.

Wie die Polizei Köln am Montag mitteilte, haben Polizeibeamte bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Auto Stieglitze, Grünfinken und Kernbeißer in Umzugskartons entdeckt. Drei der Vögel hätten bereits tot in den Transportboxen gelegen.

Laut Polizei haben die Vögel auf dem Schwarzmarkt einen Wert von rund 13.500 Euro.

Die Polizisten waren nach eigenen Angaben bei einer Fahrzeugkontrolle auf zwei verdächtige Umzugskartons im Fußraum der Rücksitze eines Autos aufmerksam geworden. Beim Hineinsehen fanden sie 16 kleine Boxen mit Kernbeißern, darunter befanden sich fünf weitere Boxen mit insgesamt 50 Stieglitzen und 34 Grünfinken.

Die teils verletzten Tiere wurden zu einer Wildvogelstation gebracht.

Gegen den Fahrer und die Beifahrerin wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Der 38-Jährige und die 37-Jährige gaben an, dass sie die Tiere selbst gezüchtet hätten und in Belgien verkaufen wollten.

SB/ng