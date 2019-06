Piste bitte freimachen! – F-16-Jet bläst Vogel vom Startplatz weg – VIDEO

Der Pilot eines F-16-Kampfjets hat die Startpiste in einem US-Luftstützpunkt mit einem ungewöhnlichen Trick frei bekommen. Er wendete seine Maschine mit den Düsen in Richtung eines auf dem Rollfeld sitzenden Vogels, zündete das Triebwerk und blies den ungebetenen gefiederten Gast mit Luftstrom weg.

Der Bodendienst funkte dem Piloten zuerst, dass er in die falsche Richtung wendet. Sekunden später brachen die Mitarbeiter in lautes Gelächter aus, als ihnen klar wurde, was passiert. Ein Flughafenwagen, der den Vogel eigentlich verscheuchen sollte, kam zu spät: Der Pilot erledigte die Aufgabe schneller.

Пилот истребителя F-16 ВВС США разгоняет птиц с аэродрома реактивной струей. Видео @new_militarycolumnist pic.twitter.com/LpjdTAHB00 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 10 июня 2019 г.

Vögel auf Flugplätzen schaffen nicht selten ernsthafte Sicherheitsprobleme: Sie gelangen in den Lufteintritt, demolieren die Cockpit-Verglasung oder verursachen noch schwerere Schäden. 2018 wurden in der Zivilluftfahrt der USA 14.661 Zwischenfälle mit Vögeln registriert.

