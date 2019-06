Palmyra: Syrische Armee wehrt IS-Attacke in der Wüste ab

Die syrische Armee hat am Montag eine Attacke der Terrormiliz „Islamischer Staat“* auf die Armee-Stellungen im Raum der Stadt Palmyra in der Provinz Homs zurückgeschlagen. Das teilte das syrische Staatsfernsehen mit.

„Die Einheiten der syrischen Armee haben einen Angriff von Resten der Terrormiliz ‘Islamischer Staat‘ auf zwei Posten der Armee in der Wüste östlich von Palmyra im Raum der Station T3 abgewehrt“, berichtete der Sender Syria TV.

Ihm zufolge haben die Terroristen Verluste zu beklagen. Auch die Technik der Extremisten sei beschädigt worden.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch IS/Daesh) in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder dauern noch Kämpfe gegen die Terroristen an. Die größte Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der politischen Regelung, dem Wiederaufbau Syriens und der Rückkehr von Flüchtlingen gewidmet.

*eine Terrororganisation, in Russland verboten

>>>Weitere Spuntik-Artiekl: Terroristen-Offensive auf Palmyra abgewehrt – Gefangene geben Details über sich preis>>>

ns