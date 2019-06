Diätärzte nennen drei latente Ursachen für Diabetes-Entwicklung

Als einen der latenten Risikofaktoren, die zur Entwicklung von Diabetes führen, nennen die Diätärzte den übermäßigen Konsum von Nahrungsmitteln, die an Vitamin B12 reich sind, welches in Leber und Fettfisch enthalten ist. Dies meldet das Onlineportal „Medical Note“ unter Verweis auf eine Studie der American Society for Nutrition (ASN).