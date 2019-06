Juncker gibt Einblick in sein Verhältnis zu Trump

Juncker hatte im vergangenen Sommer in Washington mit Trump Verhandlungen zu den Handelsproblemen zwischen der EU und den USA geführt. Dabei gelang es ihm, Vereinbarungen mit dem US-Staatschef zu erzielen. Bei einer Veranstaltung der Zeitung „Politico“ in Brüssel am Dienstag wurde Juncker gebeten, sich über sein Verhältnis zu Trump zu äußern.

„Ich habe ein gutes Verhältnis zu Trump (...). Als Mensch gefällt er mir. Es ist immer einfacher, wenn man gute persönliche Beziehungen zu einem Menschen unterhält, um dann Verhandlungen hart führen zu können“, sagte Juncker und bemerkte dabei, dass er Trumps Worte als Kompliment empfand – der hatte Juncker zuvor wegen der Politik der Europäischen Kommission im Bereich der Antimonopol- und Steuerpolitik als „brutalen Mörder“ bezeichnet.

