Russischer Botschafter in Senegal ist tot

Der russische Botschafter in Senegal ist gestorben. Über den vorzeitigen Tod des 59-jährigen Sergej Krjukow informierte die russische Botschaft in dem westafrikanischen Staat am frühen Mittwochmorgen via Facebook.

Zur Todesursache des Karrierediplomaten machte die Botschaft in der Hauptstadt Dakar keine Angaben.

Krjukow hatte seine diplomatische Laufbahn bereits in den Achtzigern in der Sowjetunion begonnen und unter anderem in Mali, Gabun und auf Madagaskar gearbeitet. Von 2007 bis 2011 leitete er die russische Botschaft in Simbabwe und Malawi. Seit 2014 war er Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Russischen Föderation in Senegal und Gambia.

Vor rund zwei Jahren war der russische Botschafter im Sudan, Mirgajas Schirinski, in Khartum tot aufgefunden worden. Nach Angaben der örtlichen Polizei starb der 62-jährige Diplomat beim Schwimmen in einem Schwimmbad. Acht Monate davor war der russische Botschafter in Indien, Alexander Kadakin (67), gestorben. Nach inoffiziellen Angaben war Herzversagen die Todesursache.