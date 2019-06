Prügel-Affäre um Rammstein-Frontsänger: Lindemann brach Widersacher den Kiefer

Deutschlands erfolgreichste Rockgruppe Rammstein ist derzeit auf großer Stadiontour in Deutschland unterwegs. Am Wochenende gab es Auftritte in München. Doch abseits davon gab es auch einen äußerst negativen Vorfall, bei dem der Frontsänger der Band, Till Lindemann, in eine Auseinandersetzung mit einem Hotelgast geriet.