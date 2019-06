Beinah-Katastrophe auf A4: Bundeswehr-Lkw stoppt Sattelzug mit leblosem Fahrer

Der Fahrer eines Bundeswehr-Lastwagens hat auf der Autobahn 4 in Thüringen möglicherweise eine Katastrophe verhindert. Der 41-Jährige setzte sich am Mittwoch mit seinem Fahrzeug vor einen rollenden Sattelzug, dessen 67 Jahre alter Fahrer leblos in der Fahrerkabine zusammengesackt war.