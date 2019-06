USA starten Annahme von Anträgen für Touristenreisen zur ISS

Das US-Unternehmen „Space Adventures“ – das einzige in der Branche des „Weltraumtourismus“ – hat die Annahme von Bewerbungen für Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) angekündigt. Diese Information ist auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht worden.

Die Besonderheit der bevorstehenden Touristensaison besteht darin, dass die Reisen von nun an nicht nur mit den russischen „Sojus“-Raumschiffen, wie zuvor der Fall war, sondern auch mit dem von Boeing hergestellten US-„Starliner“ möglich werden.

>>>Weitere Sputnk-Artikel: Konkurrent für SpaceX: Russland will Touristen um den Mond fliegen – Quelle<<<

Der Preis für eine solche „Weltraum-Odyssee“ wird auf mindestens 59 Millionen Dollar geschätzt – dies wäre der Fall, wenn man auf der ISS einen ganzen Monat verbringen will. Die „Preisliste“ wurde von der Nasa zusammengestellt.

Zuvor hatte „Space Adventures“ bereits erfolgreich Flüge von sieben Weltraum-Touristen veranstaltet. Einer davon hatte es sogar fertiggebracht, zweimal in den Weltraum zu fliegen. Zehn Tage in einem luftleeren Raum kosteten die Adrenalin-Junkies zwischen 20 und 50 Millionen Dollar. So seien von der US-amerikanischen Sängerin Sarah Brightman, deren Flug aus Familien- oder Finanzgründen gescheitert war, 52 Millionen Dollar verlangt worden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Kosmische Arche“ gegen den Weltuntergang – Erste Weltraumnation will Menschheit retten<<<

ek