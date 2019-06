Schaurig-schöner Anblick: Tornado in der Türkei auf VIDEO eingefangen

Im Netz ist eine Aufnahme aufgetaucht, die zeigt, wie ein Tornado über die Ebene von Corum in der Türkei fegt. Menschen waren dabei nicht betroffen.

Tornados sind ein absolut beeindruckendes Naturphänomen und ein echter Hingucker. So auch bei diesem Monster, das sich in der Türkei in der Region zwischen der Hauptstadt Ankara und dem Schwarzmeerstadt Samsun bewegte.

Das Gebiet ist dünn besiedelt und ist auch kein Touristenanziehungspunkt. Menschen kamen also nicht zu Schaden. Auch gibt es keine Berichte über Sachschäden.

