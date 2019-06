Auf Ankaras Bitte: Russische Flieger bombardieren Stellungen von Terroristen in Idlib

Russische Flugzeuge haben die Stellungen von Terroristen in der syrischen Provinz Idlib als Vergeltung für ihren früheren Angriff auf türkische Militärs beschossen, teilte das Verteidigungsministerium Russlands am Donnerstag mit.

In der Nacht zum Donnerstag hatten Terroristen, die mit der Al-Nusra-Front* liiert sind, einen Beobachtungsposten der türkischen Armee in Idlib beschossen. Daraufhin bat die Türkei Russland darum, „die Sicherheit ihrer Soldaten zu gewährleisten und die Positionen der Terroristen anzugreifen”, so das Verteidigungsministerium.

„Anhand der von der türkischen Seite angegebenen Koordinaten führten die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräften vier Bombenangriffe durch. Infolgedessen wurde in den Gebieten der Siedlung Dokmak und auf der Dschebel-Tavert-Höhe eine große Anzahl von Militanten und Feldartillerie-Positionen zerstört, von denen aus der türkische Beobachtungsposten beschossen wurde”, hieß es weiter.

Die Attacke auf die türkischen Stellungen wurde trotz der Waffenruhe durchgeführt, die am 12. Juni in der Deeskalationszone von Idlib verhängt wurde.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Syrische Armee schlägt Terroristenangriff in Nord-Hama zurück<<<

Das Verteidigungsministerium unterstrich, dass russische und türkische Militärs ihre enge Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Terrormilizen in Idlib fortsetzen würden.

*Terrororganisation, in Russland verboten