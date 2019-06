Mörder in Weißrussland hingerichtet

In Weißrussland ist ein wegen Mordes verurteilter Mann hingerichtet worden. Das teilt die Menschenrechtsorganisation „Wesna“ am Donnerstag mit.

Alexander Schitnikow hat vor vier Jahren in Minsk einen jungen Mann und dessen Freundin getötet. Den Mord hat er im Auftrag einer Frau begangen, die sich an ihrem ehemaligen Boyfriend und dessen neuer Freundin rächen wollte. Am 13. Juni wurde der Täter auf Gerichtsurteil erschossen.

Andrej Poluda, ein weißrussischer Menschenrechtler, hat seine Empörung wegen der Vollstreckung der Todesstrafe in der ehemaligen Sowjetrepublik geäußert. Minsk wolle „näher an Europa sein“, dennoch bleibe Weißrussland das letzte Land in Europa, das Menschen erschieße.

Schilnikow, der im Dezember 2015 das verliebte Pärchen getötet hat, war auch an einem anderen Mord beteiligt, wie die Ermittlungen gezeigt haben. Zunächst wurde der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt, doch danach haben die Richter das Urteil geändert.

Im Januar wurde ein anderer Täter, Alexander Ossipowitsch, wegen grausamen Mordes an zwei Menschen zur Todesstrafe verurteilt.

In Weißrussland fand 1996 ein Referendum über die Abschaffung der Todesstrafe statt. Für die Beibehaltung der Höchststrafe stimmten damals knapp 80,5 Prozent der Befragten.

2018 wurden in Weißrussland insgesamt vier Hinrichtungen vollstreckt.

