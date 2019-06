Mord an britischer Studentin: Amanda Knox nach Freispruch erstmals in Italien

Die 31-Jährige ist am Donnerstag in Mailand eingetroffen. Am Flughafen erlebte sie einen Medienauflauf und ging mit gesenktem Kopf an den Journalisten vorbei.

Knox war 2009 wegen Mordes an der britischen Austauschstudentin und ihrer damaligen Mitbewohnerin Meredith Kercher zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Fast vier Jahre saß sie im Gefängnis in Italien, wurde jedoch nach jahrelangem Justizgerangel vor vier Jahren freigesprochen. Der Mord an Meredith Kercher wurde nie endgültig aufgeklärt.

Die Amerikanerin tritt an diesem Samstag bei einem Kongress zu Justizirrtümern in Modena auf. Vor ihrer Reise nach Italien hatte sie einen medienkritischen Artikel veröffentlicht, in dem sie schreibt: „Acht Jahre nach meiner Freilassung aus einem italienischen Gefängnis bin ich noch immer die Geschichte von jemand anderem.”

jeg/dpa