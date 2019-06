Oben ohne: Heidi Klum zeigt ihre „Hans und Franz“ auf Instagram

Die 46-Jährige präsentiert sich in ihrem neuesten Instagram-Posting in einem knappen Outfit – sie hat nur eine Jeansjacke an, die sie aber nicht zugeknöpft trägt. In einem Kommentar neben dem Foto schreibt sie mit Blick auf die beeindruckende Größe ihres prächtigen Schmucks: „Wow schaut auf diesen riesigen Diamanten“. Das Augenmerk der Betrachter liegt bei diesem Bild genau zwischen ihren Brüsten, die Heidi selbst als „Hans und Franz“ bezeichnet.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Heißer Typ“: Heidi Klum zeigt sich als Mann – VIDEO<<<

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wow look at that HUGE 💎😳 Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 12 Июн 2019 в 1:58 PDT

Ein Instagram-Nutzer bringt es ganz auf den Punkt mit den Worten: „Heidi, niemand schaut auf den riesigen Diamanten“. Ein anderer fragt: „Diamant? Wo ist ein Diamant?“.

Das gepostete Foto ist undatiert. Darauf wirkt das Model jünger als jetzt, was darauf schließen lässt, dass es sich womöglich um eine Archiv-Aufnahme handelt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Promi-Highlight des Jahres: So wollen Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten<<<

jeg