Bau von erstem Eisenbahngleis der Krim-Brücke abgeschlossen

Für den Bau der 19 Kilometer langen Spur wurden 5000 Tonnen Schienen und 38.000 Stahlbetonbahnschwellen verlegt.

Рельсы сомкнули: первый железнодорожный путь Крымского моста построен https://t.co/f05xGksuhy pic.twitter.com/ivakgmCHMS — Агрегатор - КрымPRESS (@CrimeaPRESS) June 14, 2019

Die Krim-Brücke, die das russische Festland mit der Halbinsel verbindet, ist mit 19 Kilometern die längste in Russland und in Europa. Ursprünglich war geplant, den Autoverkehr auf der Brücke im Dezember 2018 zu eröffnen. Die Bauarbeiten wurden jedoch vorzeitig abgeschlossen, sodass der Verkehr bereits am 15. Mai aufgenommen werden konnte.

