Maduro dankt Pink Floyd-Sänger Roger Waters mit Musik-Geschenk – Video

Das Cuatro, eine kleine venezolanische Gitarre, signiert von Maduro, soll die Dankbarkeit Venezuelas für das „Verständnis, die Solidarität und die Unterstützung des venezolanischen Volkes“ in Zeiten der „imperialistischen US-Blockade“ symbolisieren. Waters sei Befürworter des Friedens und der Stabilität in Venezuela, betonte Maduro am Donnerstag im Staatsfernsehen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Rückzug aus Venezuela“: Kreml rätselt über Trumps Statement<<<

#EnDirecto🔴 | Presidente @NicolasMaduro envía obsequio a Roger Waters ex integrante de Pink Floyd pic.twitter.com/O98e6cs2qc — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 13 июня 2019 г.

Der Sänger reagierte mit einem Dankeschön-Video und versicherte, er werde weiterhin alles in seiner Macht stehende tun, um Venezuela beim Trotzen der amerikanischen Aggression zu unterstützen.

Bereits im Februar hatte der Ex-Sänger von Pink Floyd ein Benefizkonzert kritisiert, von dessen Einnahmen Hilfslieferungen über die kolumbianische Grenze nach Venezuela gebracht werden sollten.

Waters sprach damals von einem „Trick der USA“, auf den der britische Miliardär und Sponsor der Veranstaltung Richard Branson hereingefallen sei.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Maduro bittet Russland und Huawei um Aufbau von 4G-Kommunikationssystem<<<

jeg/sna