Russischer Snowboarder in USA erschossen

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den russischen Snowboard-Meister Dmitri Kolzow.

Der tragische Zwischenfall ereignete sich am 10. Juni in der Stadt Alhambra bei Los Angeles, schreibt die Zeitung „ Los Angeles Times “ am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Der vermutliche Täter – der 30-jährige Rhett McKenzie Nelson aus dem US-Bundesstaat Utah – soll in einem Fast-Food-Restaurant das Feuer eröffnet haben. Kolzow wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt.

Neben dem russischen Sportler (31) starb der Hilfsscheriff Joseph Solano, der eine Schussverletzung am Hinterkopf davontrug. Ermittler konnten das Motiv für beide Ermordungen bisher nicht klären. Solano trug während der Attacke weder ein Abzeichen noch einen Pistolenhalter oder etwas anderes, das auf seine berufliche Tätigkeit hingewiesen haben könnte.

© Sputnik / Ramil Sidtikow Russischer Snowboarder Dmitri Kolzow 2013

Nelson soll am selben Tag eine Tankstelle und ein Geschäft überfallen haben. Polizisten im kalifornischen San Diego verdächtigen ihn fünf in den letzten Tagen durchgeführter bewaffneter Raubüberfälle. Der mutmaßliche Verbrecher wurde am Dienstag in der etwa 40 Kilometer von Los Angeles entfernten Stadt Long Beach festgenommen.

