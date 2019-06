Ukraine: Illegale Pipeline zum Abzapfen von russischem Öl entdeckt

Der ukrainische Pipelinebetreiber Ukrtransnafta hat zwei illegale Anschlüsse an die Erdölleitung „Druschba“ entdeckt. Dies geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des Unternehmens hervor.

Demnach stellten Mitarbeiter von Ukrtransnafta am Freitag fest, dass unbekannte Täter einen 250 Meter langen Schlauch an ein Rohr der Pipeline-Strecke Brody – Staatsgrenze angeschlossen hatten. Gegen 15:45 Uhr MEZ sollen die Techniker den Anschluss an die Pipeline beseitigt haben.

Am Samstag sollen Mitarbeiter des ukrainischen Unternehmens einen weiteren nicht genehmigten Anschluss die Erdölleitung entdeckt haben, mit einem Abzapfhahn und einem Hochdruckschlauch. Ein Reparaturteam hat diesen Eingriff in das Funktionieren der Pipeline ebenfalls beseitigt. Die beiden illegalen Anschlüsse seien 50 Kilometer voneinander entfernt gewesen.

asch/sna