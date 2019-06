Explosion erschüttert Kiews Stadtzentrum – Fotos

In einem zentralen Bezirk der ukrainischen Hauptstadt hat sich eine Explosion ereignet, wie die Kiewer Administration am Sonntag auf Facebook bekannt gab.

Zum Zwischenfall kam es demzufolge am Samstagabend in einer Garage in einer Straße, wo sich Wohnhäuser und Büros befinden. Aufgrund der Detonation wurden drei Garagen zerstört. Offenbar erlitt niemand Verletzungen.

Die für den Vorfall verantwortliche Substanz wurde bislang nicht bestimmt, so die Behörden. Rettungsdienste durchsuchen die Trümmer. Ein Gasrohr ging kaputt, weswegen in einem Haus die Gasversorgung teilweise eingestellt wurde.

mo