China: Massenproteste in Hongkong gehen weiter

Einen Tag nach dem neuen Massenprotest in Hongkong, an dem am Sonntag über eine Million Menschen teinnahmen, gehen auch am Montag voraussichtlich wieder Tausende Menschen auf die Straßen. Dabei hat Hongkong inzwischen schon die Pläne für das umstrittene Gesetz für Auslieferungen an China auf Eis gelegt.