Urlaub mit Till Lindemann? Sophia Thomallas neues Foto sorgt für Fan-Spekulationen

Die beiden verbringen scheinbar die Zeit zusammen in Warnemünde – davon zeugen Ihre Instagram-Posts auf dem Balkon eines Zimmers im Hotel NEPTUN.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: In 14 Ländern Nummer eins: Neues Rammstein-Album erobert weltweit die Charts <<<

Unter Sophia Thomallas auf Instagram veröffentlichten Foto häufen sich die Kommentare ihrer Follower á la „Grüß Till von mir“. Auf die Kommentare ihrer Fans reagierte Thomalla bisher nicht, sie schrieb zu dem Bild lediglich: „Ich will MEER!“

Ein Clip auf Lindemanns Instagram-Seite beweist auch, dass der Rocker in demselben Hotel unterkommen ist. „Warnemünde, alte Heimat“, sagt der Rammstein-Frontmann in die Kamera. (Lindemann wuchs in einem Dorf bei Bad Kleinen (gut 60 Kilometer entfernt) auf – Anm.d.Red.).

Beide Aufnahmen wurden offenbar am selben Tag, zur selben Uhrzeit gemacht – und jeweils am Sonntag hochgeladen.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Prügel-Affäre um Rammstein-Frontsänger: Lindemann brach Widersacher den Kiefer <<<