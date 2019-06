US-Bomber soll nach Begegnung mit Su-27 notgelandet sein

Einer der amerikanischen Langstreckenbomber, die am Montag unweit der russischen Grenze abgefangen wurden, soll noch am selben Tag in Großbritannien notgelandet sein. Unbestätigten Berichten zufolge hatte die B-52 Triebwerksprobleme, die jedoch nicht durch die Begegnung mit den russischen Abfangjägern verursacht worden waren.