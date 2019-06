70 Jahre im Einsatz: Legendäre „Kalaschnikow“ feiert heute Jubiläum

Heute hat die weltweit am häufigsten genutzte Handfeuerwaffe der Welt, das Sturmgewehr „Awtomat Kalaschnikowa“, einen runden Geburtstag. Am 18. Juni 1949, also genau vor 70 Jahren, wurde AK-47, die erste Modifikation dieser Waffe, bei der sowjetischen Armee erstmals in Dienst gestellt.