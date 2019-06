Verletzte bei Brand in Bremer Altenheim 

Bei einem Großbrand in einem Bremer Alten- und Pflegeheim sind acht betagte Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehrleute brachten am Dienstagabend zunächst 96 Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit, berichtete ein Sprecher. Erst dann hätten sie gegen den Brand im Dachstuhl vorgehen können.