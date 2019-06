Aldi-Kunde staunt – in seinem Produkt liegt Marihuana

Ein Mann wollte in einer Aldi-Filiale eigentlich einen gewöhnlichen Blumentopf kaufen – doch dieser hatte eine gewaltige Überraschung in sich.

Wie das Portal „Derwesten“ berichtet, hat ein 52-Jähriger einen Blumentopf mit einer „Überraschung“ bei Aldi gekauft. Als er ihn nämlich zu Hause befüllen wollte, entdeckte er dort ein gut verschlossenes Päckchen mit Marihuana.

Sofort habe Dietmar V. die Polizei darüber verständigt. Ein Polizist sei dann vorbeigekommen und habe die Drogen mitgenommen.

Nun sollen die Behörden zusammen mit der betroffenen Filiale in der Gelsenkirchener Klosterstraße eine Untersuchung eingeleitet haben, insbesondere ob ähnliche Päckchen sich auch in anderen Produkten befinden könnten.

Bei den internen Aldi-Untersuchungen sollen zunächst keine weiteren Drogenfunde gemacht worden sein.

„Weder im Markt an der Klosterstraße, noch in einer anderen Filiale der zuständigen Aldi Regionalgesellschaft in Herten, die wir alle umgehend informiert haben, konnten weitere Päckchen dieser Art gefunden werden“, meinte der Manager der Unternehmenskommunikation von Aldi gegenüber dem Portal.

Daher gehe man von einem Einzelfall aus. Der Ursprung dieses Päckchens bleibt dennoch weiter unklar. Da die Töpfe in den Filialen unverpackt stehen, liegt jedoch der Verdacht nahe, dass einfach einer der vielen Kunden ihn dort platziert haben könnte.

Welche Motive er dafür gehabt haben könnte, ist ebenfalls unklar.

SB/ng