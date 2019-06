Venezuela: Kokain an Bord von US-Flugzeug beschlagnahmt

Das Flugzeug Piper PA-31 wurde von den Kriminalisten am 15. Juni auf einer nicht genehmigten Start- und Landebahn in der Siedlung Los Pedros im Bundesstaat Falcon entdeckt. An Bord des Flugzeuges befanden sich 125 Packungen mit Kokain mit einem Gesamtgewicht von 143,7 Kilogramm. In der Umgebung wurden ein Lastkraftwagen, zwei Motorräder und Kanister mit Flugzeug-Treibstoff aufgefunden. All das wurde von den Drogenhändlern vermutlich zu Logistikzwecken eingesetzt.

Der Chef der Anti-Drogen-Behörde, Alberto Mateus, betonte, dass die Täter versucht hätten, die US-Kennzeichen des Flugzeuges gegen venezolanische auszutauschen, um der Kontrolle vonseiten der entsprechenden Behörden zu entgehen sowie die „unbeugsame Politik der bolivarischen Regierung im Kampf gegen den Drogenhandel zu diskreditieren“.

ek