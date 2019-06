Kosovo-Schweiz: Heftige Turbulenzen erschüttern Passagierflieger, zehn Verletzte – Video

An sich sind Turbulenzen während eines Fluges nichts Ungewöhnliches und treten regelmäßig auf. Bei einem Flug vom Kosovo in die Schweiz waren sie allerdings derart heftig, dass zehn Menschen verletzt wurden. Ein Mann hielt die Schreckmomente fest.

Auf der Strecke vom Kosovo in die Schweiz konnte ein Fluggast auf Video einfangen, wie der Passagierjet von schweren Turbulenzen erschüttert wird. Der Zwischenfall ereignete sich beim Flug der ALK Airlines von Pristina nach Basel. Zehn Personen wurden verletzt – darunter auch ein Mitglied der Kabinenbesatzung, das an die Decke geworfen wurde.

Die Aufnahmen zeigen schreiende, betende und weinende Passagiere.

Der Vorfall ereignete sich ungefähr 20 Minuten vor der geplanten Landung.

Rettungskräfte warteten bereits am Boden und halfen den Reisenden nach der Ankunft, so ein Sprecher des EuroAirport in Basel.

ng/