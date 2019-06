Ein letztes Mal auf der Rennstrecke: Schumachers Rekord-Ferrari wird versteigert

Unter Motorsport-Fans gilt er als absolute Legende: Der F2002 von Michael Schumacher soll noch in diesem Jahr versteigert werden. Beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi versteigert das britische Auktionshaus Sotheby's den Rennwagen aus dem Jahr 2002. Ein Teil des Erlöses fließt an die Schumacher-Stiftung „Keep Fighting, Never Give Up“.

Ein ungebrochener Rekord

Mit dem Boliden aus Schumachers siebter Saison gewann der Rekord-Weltmeister unter anderem den Grand Prix von Frankreich. Der Sieg auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours sicherte dem Kerpener seinen fünften WM-Titel. Gleichzeitig stellte Schumacher mit dem F2002 einen bis heute ungebrochenen Rekord auf, indem er bereits im 11. von 17 Saisonrennen die Weltmeisterschaft gewann.

​Doch nicht nur Schumacher verbuchte historische Siege mit dem einzigartigen Ferrari: Nach dem Titelgewinn übernahm Rubens Barrichello den F2002. Der Brasilianer wurde beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring Vierter und ließ in Budapest und Spa einen Sieg und einen zweiten Platz folgen. Danach wurde der Rennwagen durch ein neues Modell ersetzt und nur noch bei Testfahrten eingesetzt. Seit mehr als zehn Jahren ist der Ferrari nun nicht mehr in Betrieb – bis jetzt.

Ein stolzer Preis

Bevor der Bolide beim Saisonabschluss den Besitzer wechselt, wird der F2002 auf dem Yas Marina Circuit am 30. November eine letzte Runde drehen, auf der Start- und Zielgeraden und in der Boxengasse. Interessierte werden mindestens fünf Millionen Euro für den geschichtsträchtigen Rennwagen bieten müssen. Im November 2017 wurde bereits Schumachers F2001, mit dem er den Grand Prix von Monaco gewann, für 7,5 Millionen Euro versteigert – bis heute Auktionsrekord für Formel-1-Autos.

mjop/rtl.de