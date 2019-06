Brandenburg: 266 Borreliose-Fälle durch Zecken

In Brandenburg sind bis Mitte Juni 266 Fälle von Borreliose gemeldet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (414 Fälle) ist die Zahl wesentlich zurückgegangen, berichtet das Portal LR-Online unter Berufung auf das Brandenburger Gesundheitsministerium.

Insgesamt zählten das Ministerium und das Robert Koch-Institut (RKI) im Vorjahr 1556 Fälle von Borreliose in Brandenburg, hieß es. Zum Vergleich: 2017 waren es 1741 Fälle. Besonders aktiv waren die Zecken im vergangenen Jahr in den Landkreisen Barnim (183) und Potsdam-Mittelmark (176). Die wenigsten Fälle wurden aus dem Landkreis Elbe-Elster (17), aus Cottbus (19) und Frankfurt (Oder) (37) gemeldet.

Bei der Krankheit gelangen durch Zeckenstiche Bakterien – Borrelien genannt – in den menschlichen Körper. Das kann zu Infektionen führen. Das Infektionsrisiko ist stark von den Witterungsbedingungen abhängig. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts werden die Tiere ab Temperaturen um die acht Grad aktiv. Man sollte daher ganzjährig aufpassen und sich vor allem nach einem Spaziergang im Wald gründlich nach Zecken absuchen.

Der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist nach Angaben des Friedrich Löffler-Instituts die am weitesten verbreitete Zecke in Deutschland. In den vergangenen Jahren tauche auch immer häufiger die Zeckenart Dermacentor auf, die mit bis zu vier Millimeter Länge etwas größer sei als der Holzbock, sagte Wissenschaftler Helge Kampen.

(leo)