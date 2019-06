Putin erklärt, warum er kein Alien ist

„Nein, ich habe Beweise und Zeugen im Angesicht meiner Verwandten, meiner Angehörigen, meiner Kinder letztendlich“, antwortete der Präsident ironisch.

Zuvor wurden an den russischen Präsidenten Fragen hinsichtlich der Außen- und Innenpolitik gestellt: über Krieg und Frieden, die Lage in Nahost, die Sanktionen, Ukraine und Donbass, über Einkommen und Demographie im Land, den Kampf gegen die Korruption, über soziale Themen und vieles andere, was die Bürger des Landes heute tief bewegt.

Am Ende des „Heißen Drahtes“ erfolgte eine lockere Fragerunde zu unpolitischen Themen.