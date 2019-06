Thronfolger am Filmset: Prinz Charles trifft auf Geheimagent James Bond – Foto

Demnach war er am Donnerstag am Set in den Pinewood Studios im britischen Buckinghamshire und ließ sich dort einige Autos zeigen, die Craig als Geheimagent in dem neuen Streifen fährt. Dabei unterhielt er sich mit dem 007-Schauspieler sowie dessen Kollegen Ralph Fiennes und Naomie Harris.

Prinz Charles hat dem Set des neuen Films "Bond 25" einen Besuch abgestattet. Dabei traf er auch auf James-Bond-Darsteller Daniel Craig.

Besonders interessiert zeigte sich der Royal an den zwei berühmten Aston Martins, die der MI6-Agent in den Filmen der James Bond-Reihe fährt. Außerdem wurden dem britischen Thronfolger bereits gedrehte Szenen von „Bond 25“ (Arbeitstitel des Films) präsentiert.

Im April musste der Dreh zeitweilig gestoppt werden, nachdem Craig (51) seinen Knöchel am Set verletzt und daraufhin einer Operation unterzogen hatte.

Prinz Charles und sein Sohn Prinz Harry sind bekanntlich Filmfans. Zuvor waren sie zu Gast am Set von „Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi“ gewesen.