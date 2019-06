Rückruf bei Aldi: Dieses Produkt enthält Holzsplitter

Laut der am Freitag veröffentlichten Erklärung kann es nicht ausgeschlossen werden, dass durch einen Defekt an der Produktionsanlage vereinzelt Holzsplitter in das Eis geraten waren.

Dabei handelt es sich um die Kartons mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (Mhd) 3.4.2021, 4.4.2021 und 5.4.2021, die in mehreren Filialen bei Aldi-Nord verkauft werden.

Um den Kaufpreis bei der Rückgabe zu erstatten, benötigen die Kunden keinen Kassenbon.

