Polizeieinsatz bei Boris Johnson

Die Polizei wurde demnach am Freitag in den frühen Morgenstunden zu einer Adresse in Südlondon gerufen, wo Johnson, der als Favorit auf die Nachfolge von Premierministerin Theresa May gilt, mit seiner Freundin Carrie Symonds lebt.

Auslöser war offenbar eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Johnson und seiner Freundin, die Nachbarn Medienberichten zufolge gehört haben.

„Der Anrufer war um das Wohl einer Nachbarin besorgt”, teilte die Polizei mit. Man habe mit allen Bewohnern der Adresse gesprochen.

„Es gab keine Vergehen oder Bedenken, die für die Beamten offensichtlich waren, und es gab keinen Grund für polizeiliche Maßnahmen”, hieß es.

Johnson lässt sich derzeit von seiner zweiten Frau scheiden. Ein Sprecher des 55-Jährigen lehnte eine Stellungnahme ab.

ai/dpa