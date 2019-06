Einwohner von Palma-de-Mallorca wollen Touristenzahl reduzieren

Demnach wollen die Aktivisten die Zahl der Besucher auf 4000 pro Tag verringern. Zudem solle auch die Zahl der großen Kreuzfahrtschiffe im Hafen auf nur eines pro Tag beschränkt werden. Ein solches Schiff kann 3000 bis 3500 Passagiere an Bord nehmen.

Die Verfasser der Petition verweisen auf die Ergebnisse einer Studie der nichtstaatlichen europäischen Verkehrsorganisation „Transport and Environment“, der zufolge die Verschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe in Palma die zweitgrößte in Europa ist – mehr davon gebe es nur noch in Barcelona. Der Seeverkehr belaste die Umwelt, indem er gesundheitsschädliche Gase und Partikel in die Atmosphäre ausscheide.

Bisher hat die auf der Webseite WeMove.EU veröffentlichte Online-Petition mehr als 8300 Unterschriften bekommen. Falls die Zahl der Unterzeichner auf 10.000 steigt, muss die Anfrage im Stadtrat behandelt werden.

