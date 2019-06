Mehr als 400 Piloten beklagen „beispiellose Vertuschung“ bei Boeing

Mehr als 400 Piloten fordern in einer Massenklage gegen den US-Konzern Boeing Schadensersatz in Millionenhöhe wegen „beispielloser Vertuschung“ von „wohl bekannten Designproblemen“ bei dem Flugzeugmodell 737 MAX. Das berichtet am Sonntag der Sender ABC News unter Berufung auf ihm vorliegende Gerichtsakten.