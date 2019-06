Georgien lockt russische Touristen mit Gratis-Wein in Flughäfen

Nach Angaben der Zeitung „Batumelebi“ beträgt der Aufkaufspreis eine Million Lari (rund 362 000 US-Dollar). Touristen könnten ihren Wein in den Flughäfen von Tiflis, Batumi und Kutaissi bekommen. Die Aktion sei zeitbegrenzt.

Es handelt sich um den trockenen Rotwein der Sorte „Saperawi“. Derartige Aktionen in georgischen Flughäfen waren bereits 2016 und 2017 durchgeführt worden. Zuletzt wurden etwa 60 000 Flaschen Wein verschenkt.

Nach antirussischen Krawallen in der Hauptstadt Tiflis am vergangenen Donnerstag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin Direktflüge nach und von Georgien per Ukas verboten, um die Sicherheit russischer Bürger in der Kaukasusrepublik zu gewährleisten.

Nach Angaben der russischen Internetzeitung „Vzglyad“ (vz.ru) versucht jetzt die Tourismusbranche Georgiens, den Verlust russischer Urlauber durch diverse Aktionen wettzumachen. So posten die Botschaften Georgiens in mehreren Ländern auf ihren Websites Videos mit touristischen Attraktionen des Kaukasus.

am/